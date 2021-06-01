Москва, 1 июня 2021, 15:49 — REGNUM На Московской кольцевой дороге загорелся автомобиль. Об этом 1 июня сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
ЧП произошло на внешней стороне 5 км МКАД неподалеку от Носовихинского шоссе. Транспортное средство загорелось на обочине дороги. Было перекрыто три полосы движения.
На данный момент возгорание полностью ликвидировано, а движение — восстановлено.
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