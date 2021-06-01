Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 15:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью из Надыма (ЯНАО) погостить в Сочи. Предложение прозвучало во время встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

«Мы вам организуем хороший отдых, машинку дадим, чтобы могли покататься, посмотреть олимпийский объект», — отметил президент России.

Но надымчане стали отказываться от предложения главы государства, потому что уже получили путёвку в Геленджик от предприятия, где работает отец семейства.

«Мы договоримся, у нас тут тоже предприятие, называется Управление делами президента, оно вас поддержит», — настоял Владимир Путин.

Напомним, Владимир Путин провёл 1 июня 2021 года в режиме видеосвязи встречу с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». В беседе приняли участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.