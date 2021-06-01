Минск, , 15:38 — REGNUM Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 мая достигли принципиальной договорённости по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Правительствам поручено окончательно отработать эту схему, сообщил Лукашенко 1 июня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.

«По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Он также сообщил, что Россия может поставить 22 млн т нефти на белорусские НПЗ — то есть полностью их загрузить сырьём, а также снизить стоимость экспорта российского газа в Белоруссию. Лукашенко уточнил: «Нет никаких проблем с поставкой природного газа. Сколько надо — столько и надо. Этот вопрос окончательно не закрыт. Не закрыт в том плане, что президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Белоруссии с ценой на газ».

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Напомним, Минск давно требует от России выплатить компенсацию за суверенное право России изменять своё национальное законодательство. В частности, Лукашенко желает получить российские деньги за так называемый налоговый манёвр в нефтяной сфере, предусматривающий перемещение налоговой нагрузки с переработчиков нефти на её добытчиков. Минск недоволен подорожанием сырья, он заявляет о найденной «выгодной» и «альтернативной» нефти, но продолжает настаивать на выплате Россией «компенсации» за изменение своей налоговой системы. Москва подобных выплат от Минска не требует.

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