Москва, , 15:36 — REGNUM Инициатива ввести отцовский капитал в России однозначно положительная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко:

«Поддержка многодетным семьям действительно необходима. А нашей стране, как никогда важно поднять уровень рождаемости. Но, прежде чем вводить отцовский капитал, я бы разобралась с материнским. Особенно беспокоят те ситуации, когда отец не может получить этот капитал, даже если мама умерла. Речь идет о тех случаях, когда мама не была гражданкой РФ и по этой причине не могла получить право на материнский капитал.

По закону отец может претендовать на материнский капитал только в случае перехода такого права от матери. То есть вне зависимости от того, что отец и дети являются гражданами РФ, материнский капитал они не получат, если мать была иностранкой. Я считаю, это значительным пробелом в законодательстве и нарушением прав детей. Что касается поддержки многодетных семей, то здесь, на мой взгляд, эффективнее была бы адресная помощь.

В нашей стране нередко семьи с высоким уровнем дохода имеют трое и более детей. Думаю, что они вполне способны вырастить детей без государственной поддержки. А вот те семьи, где доход на члена семьи ниже прожиточного минимума, однозначно должны получать поддержку от государства. Отцовский капитал, как и материнский должен быть ограничен в статьях использования, например, на строительство, обучение детей и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением ввести в России отцовский многодетный капитал размером 639,4 тысячи руб. выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко.

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