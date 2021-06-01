Москва, , 15:36 — REGNUM Знают основные положения Трудового кодекса РФ и могут применить для защиты своих интересов 46% жителей России, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Имеют представление о том, что гарантирует им Трудовой кодекс, но не знают как применить его на практике 39%. Совершенно не знакомы с ТК РФ и не смогут себя защитить 15% граждан.

Больше всего знающих ТК РФ среди людей старше 45 лет и с доходом свыше 80 тыс. руб. (по 56%). Тех, кто не знаком с положениями Трудового кодекса, больше среди людей с доходом менее 30 тыс. руб. (21%) и молодежи до 34 лет (19%).

Опрос проведен 12−31 мая 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 312 населенных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Трудовом кодексе РФ следует прописать возможность работников на временное или частичное исполнение обязанностей в дистанционном режиме.

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