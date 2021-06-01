Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM Большой подземный переход появится в районе комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге. Он свяжет между собой сам комплекс, ближайшую железнодорожную станцию и остановки общественного транспорта. В будущем к переходу подключат планируемую стацию метрополитена «Лахта».

Лахта-центр Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 1 июня в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, соответствующий государственный контракт на сумму 1,28 млрд рублей заключен с генеральной подрядной организацией АО «Трест» по итогам электронного аукциона.

Согласно условиям госконтракта, подземный пешеходный переход должен обеспечить безопасное движение людей между МФК «Лахта Центр», платформой железнодорожной станции «Новая Лахта», проектируемыми объектами транспортной инфраструктуры, остановками общественного транспорта, а также перспективной станцией метрополитена «Лахта».

Строительство перехода запланировано в два этапа: первый этап будет — в срок не позднее 15 ноября 2023 года, второй этапа — после строительства транспортной развязки с перспективной магистралью М-32. Первый этап включает в себя строительство пяти лестничных сходов, переход должен быть полностью доступен для маломобильных групп населения.

Общая сумма госконтракта составила 1 млрд 278 млн 638 тыс. рублей, сроки выполнения работ — с 31.05.2021 по 15.11.2023 года.

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