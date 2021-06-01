Париж, , 15:33 — REGNUM Франция будет способствовать установлению мира между Арменией и Азербайджаном, заявил 1 июня французский лидер Эммануэль Макрон.

«В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать всё, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами», — сказал Макрон на встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Делимитация границы «должна осуществляться только путём переговоров и без применения силы», добавил президент Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное обострение приграничного конфликта Азербайджана и Армении продолжается почти три недели — с 12 мая. До сих пор высказывались претензии относительно Сюникской и Гегаркуникской областей.

Ранее министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили ситуацию на армянo-азербайджанской границе и пути решения проблемы.

Читайте также: Министр обороны Армении обсудил с Шойгу приграничный конфликт с Баку