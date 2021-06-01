Париж, 1 июня 2021, 15:33 — REGNUM Франция будет способствовать установлению мира между Арменией и Азербайджаном, заявил 1 июня французский лидер Эммануэль Макрон.
Делимитация границы «должна осуществляться только путём переговоров и без применения силы», добавил президент Франции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное обострение приграничного конфликта Азербайджана и Армении продолжается почти три недели — с 12 мая. До сих пор высказывались претензии относительно Сюникской и Гегаркуникской областей.
Ранее министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили ситуацию на армянo-азербайджанской границе и пути решения проблемы.
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