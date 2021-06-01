Ростов-на-Дону, , 15:33 — REGNUM В Ростовской области из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции запретили работу палаточных лагерей. Соответствующие изменения в постановление №272 утвердил донской губернатор Василий Голубев.

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«Новая редакция документа содержит пункт о приостановке в Ростовской области работы детских лагерей палаточного типа», — уточнили в пресс-службе главы региона.

Также в документе указано, что в лагерях и здравницах смогут отдохнуть только дети, проживающие в Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в летний период на Дону будут работать 756 пришкольных и 26 загородных лагерей. Их наполняемость из-за пандемии не будет превышать 75%.

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