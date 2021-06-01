Луганск, , 15:42 — REGNUM Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) попросила Белоруссию предоставить задержанного блогера Романа Протасевича для следственного эксперимента. Об этом сообщила 1 июня представитель ведомства Инна Семенова.

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Она пояснила, что власти ЛНР считают Протасевича причастным к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры. Это установлено в ходе расследования уголовного дела.

Генпрокуратура ЛНР хочет провести следственные действия с Протасевичем на территории республики и просит о такой возможности белорусские правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский неонацист Андрей Билецкий заявил о присутствии Протасевича в зоне боевых действий в Донбассе. По словам Билецкого, блогер «боролся против оккупации Украины», но «его оружием… был не автомат, а слово».

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