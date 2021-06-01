Нижний Новгород, , 15:32 — REGNUM В январе — марте 2021 года умерли 15 518 жителей Нижегородской области, что на 3 413 человек или на 28,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в докладе Нижегородстата.

Вместе с тем, как отмечают в статистическом ведомстве, в регионе снизилась младенческая смертность — 28 случаев за первый квартал нынешнего года против 32 случаев за аналогичный период года минувшего.

В то же время в Нижегородской области зафиксировано снижение рождаемости до 6 151 человек за первые три месяца 2021 года — это на 5,1% или на 331 человека меньше прошлогоднего показателя.

Таким образом, естественная убыль населения региона за отчетный период составила 9 367 человек, тогда как в январе — марте прошлого года — 5 523 человека.