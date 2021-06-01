Москва, , 15:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью из Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа погостить в Сочи и пообещал организовать «хороший отдых». Об этом глава государства заявил 1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

Глава семьи рассказал российскому лидеру о том, что в этом году они планируют отправиться на автомобиле со всей семьей в Краснодарский край.

«Мы вам организуем хороший отдых, машинку дадим, чтобы могли покататься, посмотреть олимпийские объекты», — предложил Путин, добавив, что до региона лучше добраться на самолёте.

Российский лидер добавил, что в Сочи прекрасно. В ответ глава семьи поблагодарил президента и рассказал, что предприятие, на котором он работает, обещало предоставить путёвку в санаторий в Геленджике.

«Мы договоримся, у нас тут тоже предприятие, называется управление делами президента, оно вас поддержит», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в День защиты детей президент РФ Владимир Путин заявил, что в России власти в регионах должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных.

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