Нур-Султан, , 15:32 — REGNUM Сборная Казахстана по хоккею не смогла пройти в плей-офф чемпионата мира, оказавшись на четвертом месте группы «В», сообщает 1 июня издание Sport.kz.

Выход казахстанских хоккеистов в плей-офф зависел от исхода встречи Финляндии с Канадой. Однако финские хоккеисты оказались слабее.

В группе «В» предстоит сыграть сборным Латвии и Германии, у которых по девять очков, у Казахстана — десять. Таким образом, независимо от итогов предстоящей встречи Казахстан не сможет попасть в плей-офф.

Ранее казахстанские хоккеисты обыграли Латвию, Финляндию, Германию, Италию, однако уступили США, Канаде и Норвегии.

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