Москва, , 15:35 — REGNUM На протяжении последних пяти лет в Воздушно-космические силы (ВКС) России и войска ПВО-ПРО было передано свыше 500 единиц военной техники. Об этом 1 июня сообщил на селекторном совещании в Минобороны РФ глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«За последние пять лет в Космические войска и войска ПВО-ПРО поступило 536 единиц вооружения и техники», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ рассказал, что в течение января-февраля нынешнего года была проведена оценка системы материально-технического обеспечения российских Космических войск, а также войск ПВО-ПРО.

«Их материально-техническое обеспечение оценивалось в январе-феврале в ходе комплексной проверки, которая проводилась в Воздушно-космических силах впервые с момента их создания в 2015 году. Проверено 40% воинских формирований», — указал Шойгу.

Кроме того, он уточнил, что в ходе данной проверки условиям службы и быта военнослужащих ВКС и членов их семей было уделено особое внимание и добавил, что инспекция показала, что «действующая система МТО позволяет Воздушно-космическим силам решать стоящие перед ними задачи».

Помимо того, министр обороны РФ сообщил, что в ВКС и войсках ПВО-ПРО каждый год более 3,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники проходит обслуживание и ремонт.

При этом Шойгу отметил, что в этих видах российских войск за это время построено свыше 200 объектов социально-бытового и материально-технического назначения, личный состав полностью обеспечен обмундированием, питанием и предметами быта.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Северном флоте ВМФ РФ сообщили, что осенью текущего года российским военными запланировано проведение стратегических учений в Арктическом регионе.