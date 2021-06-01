Бишкек, , 15:29 — REGNUM В проекте бюджета Киргизии на 2021 год предусмотрено поступление 500 млн сомов (438 млн рублей) от приватизации государственных предприятий. Об этом заявил председатель фонда управления госимуществом Мирлан Бакиров на брифинге сегодня, 1 июня.

По словам чиновника, киргизстанские власти надеются, что эта сумма всё же окажется больше.

«У нас есть видение по трем — четырем гособъектам. Если удастся исполнить данную процедуру, то в казну может поступить больше 1 млрд сомов (876 млн рублей)», — пояснил он.

Также глава ФУГИ отметил, что приватизировать госкомпании будет разрешено только с условием сохранения профиля их деятельности.

«Нового собственника обяжут ежегодно инвестировать средства в увеличение мощности приватизированного предприятия и создавать новые рабочие места», — резюмировал Бакиров.

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