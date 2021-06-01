Киев, , 15:39 — REGNUM В Киев прибыла делегация Ирана под руководством заместителя иностранных дел страны Мохсена Бахарвандра. Об этом заявил посол Ирана на Украине Манучехр Моради, сообщил 1 июня телеграм-канал Klymenko Time.

По его словам, представители Ирана намерены провести третий раунд переговоров в связи с авиакатастрофой самолёта «Международные авиалинии Украины» (МАУ) над Тегераном.

Напомним, ранее суд Канады признал терактом авиакатастрофу 2020 года, в которой погибли 176 человек.

В Иране раскритиковали данное решение.

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