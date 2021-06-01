Джакарта, , 15:28 — REGNUM Правительство Индонезии стремится увеличить продажи традиционных индонезийских специй на мировом рынке, сообщается на сайте министерства торговли страны.

«Основная цель — увеличить рост экспорта специй за счет использования глобальных производственных цепочек и расширения целевых рынков», — заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан.

Индонезия способна удовлетворить только 0,67% потребностей в специях в Африке и около 3,87% потребностей в специях в Австралии.

Стремясь представить индонезийские специи зарубежным странам, министерство торговли поощряет запуск выставки Indonesia Spice Up The World в рамках World Expo в Дубае.