Москва, , 15:28 — REGNUM В Москве Антон Бережной, обвиняемый по делу о тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть, покинул здание Басманного суда перед оглашением вердикта присяжных, сообщает агентство «Москва».

Из-за этого заседание отложили, а судьёй принято решение о принудительном приводе Антона Бережного на заседание, назначенное на 2 июня в 10:00.

Отмечается, что мера пресечения подсудимому не избиралась. Ранее Бережного присяжные оправдали, но теперь оглашается новый вердикт.

Инцидент произошёл 29 июня 2019 года на Курском вокзале в Москве. По информации следствия, Бережной напал с ножом на двух мужчин, выкрикивая в их сторону оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией. В результате один человек погиб, получив смертельное ранение, второй отделался лёгким ранением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве заключили под стражу обвиняемого в убийстве, которое произошло 23 ноября 2003 года.

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