Боровичи, Новгородская область, , 15:57 — REGNUM Пострадавшие жители деревни Прелучи Новгородской области, где в мае сгорел 21 дом, получили материальную помощь, в том числе по 100 тыс. рублей от одного из крупнейших предприятий Боровичского района. Об этом 1 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Новгородской областной думы.

Потерпевшие жители деревни Прелучи, где сгорел 21 дом, получили матпомощь Личная страница главы Новгородской области в «ВК»

Напомним, днем 19 мая 2021 года в деревне Прелучи Боровичского района, по предварительным данным, загорелось церковное здание. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые и дачные дома. Им было уничтожено шесть жилых и 14 дачных домов, а также деревянная часовня. Общая площадь пожара составила более 3000 кв. метров. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Официально погорельцами признаны девять местных жителей. Большая часть из них в настоящее время проживают у своих родственников, но есть и те, кто разместился в маневренном фонде. Сразу после ЧП был организован сбор вещей и продуктов для погорельцев.

«Была оказана всесторонняя помощь — временное жилье, мягкий инвентарь, продукты питания и выплаты: единовременная на восстановление документов, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в размере 1 МРОТ (около 11,4 тыс. рублей) и в связи с утратой имущества в размере 50 тыс. рублей, — рассказал собеседник агентства. — Также одна из крупных компаний оказала финансовую поддержку в виде 100 тыс. рублей».

Помимо этого, в рамках помощи погорельцам областная дума приняла поправки в региональное законодательство, по которым пострадавшие от ЧС новгородцы могут получить по 200 кубометров леса на семью для строительства новых домов.

«Мы понимаем, что люди в основном там пожилые, не каждый может заготовить лес на корню, вместе с лесхозом думаем как оказать эту помощь, — подчеркнул собеседник агентства. — Более того, одна из семей нашла дом на замену в другом сельском поселении, им нужна помощь в транспортировке этого дома, она будет оказана, дом будет перевезён».

Как отметили в пресс-службе, на постоянной связи с погорельцами находится председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, которая лично общалась со всеми пострадавшими и оказывает всестороннюю помощь.

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