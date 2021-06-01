Минск, , 15:25 — REGNUM В ходе состоявшихся 28 мая в Сочи переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным было решено найти алгоритм ответа на ограничительные меры со стороны Запада. Об этом 1 июня заявил Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, сообщает служба президента Белоруссии.

Лукашенко поручил совмину не затягивать с решением этого вопроса, подчеркнув: «Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку».

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«Понимание того, что вокруг нас начинают объединяться определенные силы и давить на нас, и у президента Путина, и у меня есть, — сообщил Лукашенко. — Мы прекрасно понимаем, что происходит вокруг нашей страны, и абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию. И полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам».По словам Лукашенко, он в Сочи также обсудил предстоящую встречу Владимира Путина и Джо Байдена, ситуацию на Украине и политику её руководства, а также вопросы пандемии.

«Это основное, что было подвергнуто анализу на этой встрече. Впечатление у меня одно, хорошее впечатление от этих переговоров», — сообщил Лукашенко.

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