Берлин, , 15:30 — REGNUM НАТО готова к диалогу с Россией, но возможное улучшение отношений зависит от Москвы. Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 1 июня на пресс-конференции перед виртуальной встречей глав МИД стран альянса.

Он отметил, что отношения НАТО и России будут одной из тем виртуальной встречи.

«Наш сигнал ясный: мы готовы к диалогу и сделали предложения, но ключ к улучшению отношений лежит однозначно в Москве», — подчеркнул Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, глава германского МИД заявил о необходимости укреплять «политические мускулы» НАТО, так как в ближайшие десять лет усилятся «автократические вызовы» против альянса.

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