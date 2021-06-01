Сеул, , 15:32 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 3,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно опубликованным данным, показатель на 0,5% выше прогноза, опубликованного в марте текущего года.

Эксперты отмечают, что стабильный рост экспорта, увеличение инвестиций и экспансионистская макроэкономическая политика стимулируют южнокорейскую экономику. Однако медленные в Южной Корее темпы вакцинации от COVID-19, напряжённость в мировой торговле, неустойчивые цены на жилье и большая задолженность домохозяйств остаются потенциальными факторами риска, считают они.

Эксперты ОЭСР также рекомендовали правительству Южной Корее поддерживать нынешнюю финансовую политику до тех пор, пока экономика не вернётся на путь более устойчивого восстановления.