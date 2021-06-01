Москва, , 15:53 — REGNUM Российский TikTok-блогер Женя Ершов и его девушка, блогер Карина Кросс, стали гостями YouTube-шоу «Ты меня знаешь». Ролик с их участием в проекте доступен на канале BUBBLEGUN.

В рамках проекта блогеры отвечали на вопросы друг о друге. Ершов рассказал о первой встрече с Кросс и о несовпадении своих представлений о ней. Блогер думал, что Карина Кросс является обычной актрисой, однако быстро изменил своё мнение: «Она миниатюрный гений, тиран и очень красивый».

Добавим, что за сутки ролик с участием Карины Кросс и Жени Ершова посмотрели более 800 тыс. человек. Видео также попало в тренды русскоязычного YouTube.

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