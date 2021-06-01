Белгород, , 15:25 — REGNUM Два новых детских сада открыли 1 июня в Белгородской области — детей приняли дошкольные учреждения в Грайвороне и селе Дальняя Игуменка Корочанского района. Все они оснащены современной мебелью и оборудованием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Детский сад «Капелька» в Грайвороне рассчитан на девять групп, в которые будут ходить 180 детей. Дошкольное учреждение «Улыбка» в Дальней Игуменке примет 80 детей. Для воспитанников новых детских садов предусмотрены медицинские пункты, залы для спортивных и музыкальных занятий, кабинеты психолога и логопеда, обустроены комфортные игровые площадки, в том числе для метеонаблюдений и изучения правил дорожного движения.

«Я думаю, родители очень рады тому, что дети будут заниматься в доступных и комфортных местах. В новых детских садах созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всех детей поздравляю с двойным праздником! Хочется пожелать, чтобы вы росли умненькими и послушными, чтобы у вас всё в жизни сложилось хорошо. А мы, взрослые, постараемся сделать для этого всё, что в наших силах!» — пожелал на открытии детского сада «Улыбка» врио губернатора Вячеслав Гладков.

В 2021 году в Белгородской области планируют закрыть дефицит мест в садах для воспитанников в возрасте от 1,5 до трёх лет. По данным властей, дети от трёх до семи лет полностью обеспечены дошкольными учреждениями.