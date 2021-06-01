Батуми, Грузия, , 15:27 — REGNUM В Аджарской Автономной Республике Грузии отравились 65 сотрудников швейной фабрики в Хелвачаури. Об этом 1 июня сообщает Аджарское телевидение.

По данным журналистов, 31 мая работникам фабрики стало плохо после того, как они пообедали пиццей. Обеды им доставляли сотрудники компании «Анкара Кеитеринг». Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило деятельность этой компании.

Для анализа взяты образцы воды и еды, которую доставили работникам фабрики. «Анкара Кеитеринг» поставляла им обеды в течение семи лет, теперь контракт разорван.

Сообщается, что в больнице после массового отравления остаются два человека. По прогнозу врачей, пациентов можно будет выписать сегодня вечером.