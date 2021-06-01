Чита, , 15:22 — REGNUM В 2021 году на создание необходимых условий для организации горячего питания в бюджете Забайкальского края предусмотрено 60 миллионов рублей. Это позволит приобрести оборудование для 72 школ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Известно также, что на сегодняшний день свыше семи миллионов рублей направлено на проведение ремонтных работ и приобретение необходимого оборудования для организации горячего питания.

«Эти средства позволят модернизировать столовые в семи забайкальских школах», — уточнил вице-губернатор Андрей Кефер.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечения бесплатным школьным питанием учащихся младших классов принадлежит президенту России Владимиру Путину. В 2021 году на организацию бесплатного горячего питания почти 63 тысяч школьников начальных классов Забайкалья потратят порядка 903 миллиона рублей.

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