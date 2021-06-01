Кызыл, , 15:21 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг 1 июня наградил двух несовершеннолетних братьев, которые год назад спасли тонущих детей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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17 июля 2020 года школьники во время утренней пробежки на горе Хербис услышали крики о помощи. Побежав в ту сторону они увидели трёх тонущих мальчиков на неогороженной территории золошлакоотвода Кызылской ТЭЦ. Братьям удалось спасти двоих из них, третьему помочь не удалось.

«Нагрудные знаки «Горячее сердце» и сертификаты на отдых во всероссийском детском центре «Орленок» юным спасателям вручили врио главы Тувы Владислав Ховалыг и главный федеральный инспектор по Республике Тыва Александр Вавилихин», — отметили в правительстве.

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