Ярославль, 1 июня, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020 году выросла сумма штрафов, собранных за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованный отчёт об исполнении бюджета региона.

Yarregion.ru Московский проспект в Ярославле

В областную казну штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения поступило на сумму 508,3 млн рублей. В 2019 году эта сумма была меньше — 472 млн рублей. Таким образом в пандемию ярославцы не стали ездить меньше или аккуратнее.

Более половины суммы штрафов принесли средства фотовидеофиксации — 261,2 млн рублей. Годом ранее таких штрафов поступило на сумму 238,5 млн рублей.