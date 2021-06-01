Мадрид, , 15:24 — REGNUM Испанские предприятия с начала 2021 года по апрель включительно выпустили 850 043 автомобиля, что на 13,4% меньше, чем за тот же период 2019 года (2020 год не учитывается из-за закрытия заводов в начале пандемии). Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

В апреле 2021 года в Испании было произведено 187 819 автомобилей, что на 16,4% меньше, чем за тот же месяц 2019 года.

В ассоциации связывают снижение производства автомобилей с нехваткой чипов. Так, в сообщении ANFAC говорится, что «дефицит полупроводников является основным препятствием для достижения желаемых скоростей, как в Испании, так и в Европе, и ситуация не улучшится до конца лета».

При этом экспорт автомобилей в Испании по итогам апреля 2021 года снизился на 13,8% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. В общей сложности за пределы Испании за месяц было отправлено 159 247 автомобилей. За первые четыре месяца текущего года экспорт сократился на 7,4%, до 726 584 экземпляров.

Напомним, по данным ANFAC, в апреле 2021 года в Испании было продано 78 595 легковых и грузовых машин — в 18,9 раза больше по сравнению с прошлым годом.

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