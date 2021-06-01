Лос-Анджелес, США, , 15:19 — REGNUM Производственная компания Squirrel Park экранизируетготический ужастик о призраках The Atrocities за авторством Джереми Шиппа. Об этом 1 июня сообщает «Мир Фантастики».

Сценарий к фильму напишут Брия Грант и Эд Догерти. Другие подробности о производстве картины пока не сообщаются.

Книга The Atrocities рассказывает о семейной паре, у которой погибает юная дочь. Однако родители настаивают на том, что и после смерти их ребёнок должен получить достойное образование.

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