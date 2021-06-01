Щелковский район, Московская область, , 15:35 — REGNUM Новая школа будет построена в подмосковном городе Щелково. Об этом 1 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Учебное заведение рассчитано на 550 мест. Объект возведут в районе Щелковского шоссе и остановки «Новый городок», рядом с улицей Садовая. Общая площадь трехэтажного здания составит порядка 10,8 тыс. квадратных метров.

«Рациональная компоновка помещений позволяет эффективно использовать территорию, организовать удобные входные группы в начальную и основную школу, просторную спортивную зону и благоустроенный общешкольный двор», — отмечено в сообщении.

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