Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону первый день лета 2021 года запомнится сильным дождём. Из-за ливня на некоторых улицах образовались реки, сообщают пользователи социальных сетей.

«В Ростове-на-Дону после небольшого, но сильного дождя образовалась река на проспекте Кировском. А пешеходный переход и вовсе затопило. И так каждый раз», — отметил подписчик паблика «Ростов Главный».

Интернет-пользователи мало удивились этому факту, напомнив о последствиях ливней в прошлые годы. Некоторые иронично предложили достать лодки и использовать их по прямому назначению.

ИА REGNUM напоминает, что сильный ветер и дожди задержатся в Ростовской области до 3 июня включительно.

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