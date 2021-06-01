Бердск, Новосибирская область, , 15:17 — REGNUM Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Бердска назначен Андрей Юрьевич Кузнецов. Ранее он занимал должность прокурора Новосибирского района.

По официальным данным, Кузнецов окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры он проходит с октября 2003 года — в должностях следователя, старшего следователя Искитимской межрайонной прокуратуры Новосибирской области, старшего следователя прокуратуры Первомайского района Новосибирска, помощника Искитимского межрайонного прокурора, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона, заместителя Искитимского межрайонного прокурора. С марта 2014 года Андрей Кузнецов занимал должность прокурора Новосибирского района.