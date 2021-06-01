Ульяновск, , 15:16 — REGNUM В Ульяновской области в голосовании за проекты благоустройства приняли участие свыше 45 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Всероссийское рейтинговое голосование по отбору объектов и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий завершилось 30 мая. По его итогам будут отобраны проекты для реализации в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В целом в России в рейтинговом голосовании приняли участие 10 млн человек, в том числе от Ульяновской области — 45 237 жителей. В регионе выбирали проекты по благоустройству территорий в Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, Барыше, Инзе, Сенгилее и посёлке Силикатный.

В рамках федеральной программы и по итогам рейтингового голосования в 2022 году в Ульяновской области будет обустроено 17 общественных пространств — парков, скверов, площадей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских поблагодарил всех жителей, кто «откликнулся на призыв и нашёл возможность проголосовать за дальнейшее благоустройство».

«Ваша активность и неравнодушное отношение поможет нам реализовать намеченные планы и воплотить в жизнь те проекты, которые вы выбрали», — сказал Алексей Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновске планируют благоустроить парк Победы, который был заложен 59 лет назад. На одной из площадок выставлена боевая техника времён Великой Отечественной войны, также здесь расположена Аллея Героев Советского Союза. Парк обновят по программе «Формирование комфортной городской среды».

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