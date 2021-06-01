Берлин, , 15:18 — REGNUM Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо укреплять «политические мускулы». Об этом 1 июня заявил журналистам министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед встречей со своими коллегами из стран — участниц НАТО.

Как отметил глава МИД Германии, в течение следующих десяти лет «автократические вызовы» против НАТО вырастут.

«Поэтому мы должны продолжать укреплять политические мускулы НАТО и, как альянс, сохранять приверженность демократии и стратегически усилиться», — добавил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Россия якобы становится «более агрессивной внешне» и «более репрессивной внутренне».