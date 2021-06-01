Чита, , 15:14 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона граждан, на 1 июня полностью привились от COVID-19 125 611 человек. Первый компонент прививки поставили 161 134 человек. Об этом на заседании штаба по вакцинации сообщил замминистра здравоохранения Сергей Базаров.

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Заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев отметил, что в последние дни темпы вакцинации в регионе замедлились.

«В районах пока не всё идеально — нужен чёткий план-график поступления вакцины в районы по датам. Минздраву дано поручение график составить детальный. Вакцину будем перемещать с тех районов, где темпы медленные, в те, где хорошие темпы и на остатке ноль.

Виноватых будем определять потом, исходя из эпидобстановки в каждом отдельно взятом районе. Вакцина есть, надо работать сейчас, нет времени наблюдать и выжидать», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что заболеваемость коронавирусом в Забайкалье растет в течение последних недель.

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