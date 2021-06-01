Москва, , 15:19 — REGNUM С начала 2021 года по апрель включительно в России доля проданных новых российских легковых автомобилей составила 25%. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

За отчётный период в России были проданы 128 160 легковых машин отечественных марок — на 36 253 автомобиля больше, чем год назад. Таким образом, в структуре продаж на российском авторынке на машины отечественных компаний в январе-феврале пришёлся наибольший объем продаж.

На втором месте по популярности машины корейских марок. За первые четыре месяца текущего года в стране было куплено 119 885 таких авто. Это на 14 026 единиц больше, чем за соответствующий период прошлого года. Таким образом, доля корейских машин на российском авторынке составила 23,5%.

На третьем месте оказались японские автомобили (доля — 15,7%). Их продажи снизились на 3973 экземпляра, до 79 762 единицы.

Напомним, в апреле 2021 года продажи новых автомобилей в России выросли на 290,4%, до 151 964 экземпляров.

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