Остин, США, , 15:13 — REGNUM Powerhouse Animationподтвердила, что одна из сцен четвёртого сезона «Кастлвании» является данью уважения к автору «Берсерка» Кэнтаро Миуре. Об этом сообщалось на официальной странице студии в Twitter.

https://twitter.com/powerhouseanim/status/1399440548889518080

Речь идёт о сцене, в которой вампирша Стрига облачается в тяжёлые доспехи и даёт бой людям. Многие зрители отметили, что этот эпизод напоминает схватки из аниме и манги «Берсерк».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Кэнтаро Миура скончался от острого расслоения аорты. Мангаке было 54 года.

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