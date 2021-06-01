Остин, США, 1 июня 2021, 15:13 — REGNUM Powerhouse Animationподтвердила, что одна из сцен четвёртого сезона «Кастлвании» является данью уважения к автору «Берсерка» Кэнтаро Миуре. Об этом сообщалось на официальной странице студии в Twitter.
https://twitter.com/powerhouseanim/status/1399440548889518080
Речь идёт о сцене, в которой вампирша Стрига облачается в тяжёлые доспехи и даёт бой людям. Многие зрители отметили, что этот эпизод напоминает схватки из аниме и манги «Берсерк».
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Кэнтаро Миура скончался от острого расслоения аорты. Мангаке было 54 года.
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