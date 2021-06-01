Москва, , 15:12 — REGNUM В России обнародован список компаний с признаками нелегальной деятельности. База данные сомнительных участников финансового рынка опубликована на официальном сайте Банка России.

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Всего в перечне оказалось более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор, начиная с 2020 года, выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

По каждой компании указаны её наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Впоследствии Центробанк планирует регулярно обновлять информацию о подобных компаниях.

В ЦБ уточнили, что регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке с помощью собственной системы мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Затем Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

«Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Банк России призвал граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги. Кроме того, регулятор также призвал, столкнувшись с мошенничеством на финансовом рынке, не молчать, а сообщать об этом в правоохранительные органы и в Банк России.

«Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей», — заявил заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Банке России раскрыли новую схему мошенничества на финансовом рынке. Так, нелегальные форекс-дилеры начали использовать онлайн-опросы и тесты в качестве уловки для получения данных клиентов. Специалист ЦБ отметил, что люди зачастую с готовностью проходят тестирование в интернете, благодаря чему мошенники выясняют адрес электронной почты и телефон потенциального клиента. Он пояснил, что таким образом они определяют «целевую аудиторию» и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии.