Самара, , 15:15 — REGNUM Директор Управления охотничьих и водных биологических ресурсов Самарской области Тергалинский Александр Сергеевич уволен в связи с окончанием срочного трудового договора. Это информацию 1 июня подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Сообщается, что трудовой договор был заключен сроком на один год.

«Департамент принял на должность директора Назарова Николая Николаевича», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министр строительства Самарской области Евгений Чудаев написал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию.