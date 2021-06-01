Ташкент, , 15:11 — REGNUM В Узбекистане до 2030 года планируют построить более десяти солнечных электростанций общей мощностью 5 ГВт, сообщили 1 июня в пресс-службе президента республики.

1 июня узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев прибыл в Сурхандарьинскую область и посетил место строительства солнечной электростанции в Шерабадском районе. Проект реализует компания Masdar.

Мощность электростанции составит 457 МВт. Кроме того, в регионе также построят новую подстанцию напряжением 220 кВ и 52 км линий электропередач. Объем инвестиций оценивается в $260 млн.

Правительство Узбекистана при поддержке Азиатского банка развития намерено реализовать проекты строительства солнечных электростанций общей мощностью 1 ГВт.

До 2030 года общая мощность ветряных электростанций в Узбекистане должна составить 3 ГВт, солнечных — 5 ГВт, ГЭС — 4 ГВт.