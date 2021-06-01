Рига, , 15:10 — REGNUM Сборная Швейцарии одержала победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе швейцарской сборной дубль оформил нападающий Кристоф Берчи. Ещё по шайбе забросили Грегори Хофманн, Ромен Лёффель, Сантери Алатало и Нико Хишир.

У британской команды отличились Лайам Кёрк, сделавший дубль, и Брендан Коннолли.

После семи туров сборная Швейцарии набрала 15 очков и возглавляет турнирную таблицу группы A. Сборная Великобритании с четырьмя очками идет на седьмом месте. Окончательное распределение мест в группе станет известно после матчей Словакия — Чехия и Россия — Белоруссия.

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