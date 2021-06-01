Киев, , 15:10 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» — это главная козырная карта, которая Москва может разыграть против Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Северный поток — 2» на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — цитирует его Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он также заявил, что Россия якобы повышает ставки, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.

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