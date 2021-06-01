Рим, , 15:20 — REGNUM Соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании водительских удостоверений утратило свою силу. Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе посольства Украины в Италии.

«Украинско-итальянское соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие с 1 июня 2021 года. Любые сообщения об автоматическом продлении действия соглашения не соответствуют действительности», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что профильные министерства Украины и Италии ведут работу над новым соглашением, которое может быть подписано взамен старого.

«О подписании и вступлении в силу нового соглашения будет дополнительно сообщено», — добавили в посольстве.