Москва, , 15:07 — REGNUM О новых мерах поддержки семей с детьми, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным знают и одобряют 88% граждан, у которых есть дети. Не слышали об этом 15%, приводит данные ВЦИОМ.

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Подавляющее большинство опрошенных (92%) считают важной мерой ежемесячные выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, не согласны 5%. Важной единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками назвали 89%.

Такого же мнения придерживаются 95% граждан с детьми дошкольного возраста и 93% с детьми школьного возраста до 18 лет, не согласны с ними 8% опрошенных. Выплату детям из неполных семей полагают важной мерой 91% респондентов, обратное мнение у 6%.

Опрос по телефону проведен 27 мая 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи с детьми получат ещё одну единовременную выплату, заявил президент России Владимир Путин 21 апреля 2021 года во время оглашения послания Федеральному собранию РФ.

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