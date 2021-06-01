Минск, , 15:14 — REGNUM Ситуация вокруг экстренного приземления в Минске самолёта авиакомпании Ryanair нужна Западу, чтобы выставить Белоруссию врагом и дестабилизировать обстановку внутри страны. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижней палаты парламента) Владимир Андрейченко заявил 1 июня на встрече с послом РФ в Белоруссии Евгением Лукьяновым в Минске.

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По его словам, существование на политической карте мира России и Белоруссии не всем нравится, и это подтверждает инцидент с лайнером Афины-Вильнюс. Самолёт сел по просьбе экипажа, но без всякого расследования Белоруссию назначили виновником произошедшего.

Те, кто это делает, «пытаются создать образ врага из Республики Беларусь, изолировать страну». Цель таких действий — вызвать недовольство людей и раскачать ситуацию в Белоруссии, на это нужно отвечать адекватно, зеркально и жестко, сказал Андрейченко.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с посадкой самолёта Ryanair и задержания блогера Романа Протасевича ряд западных стран, включая ЕС, запретили белорусским авиакомпаниям прокладывать маршруты над своей территорией. Эти страны допускают введение дополнительных санкций против Белоруссии.

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