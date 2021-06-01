Чита, , 15:07 — REGNUM Заболеваемость коронавирусом в Забайкалье растет в течение последних недель. Об этом 1 июня сообщил вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев.

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«Обстановка непростая, заболеваемость полезла вверх, и мы возвращаем проверки по соблюдению масочного режима. Транспорт, торговля, общепит, сфера услуг — везде будут работать сотрудники министерств, постараемся подключить полицию, Росгвардию. Будем штрафовать за нарушения. К сожалению, по-другому сейчас не выходит, не все понимают», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июня эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться относительно стабильной: общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 269, причём 41 из них обнаружили за последние сутки. Полный курс вакцинации от COVID-19 на сегодняшний день прошли более 162 тысяч забайкальцев.

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