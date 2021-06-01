Париж, , 15:06 — REGNUM Сегодня, 1 июня, состоялся релиз экшен-игры Necromunda: Hired Gun. Она уже доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Стоит отметить, что критики неоднозначно приняли игру. Сейчас у PC-версии Necromunda: Hired Gun всего 61 балл из 100 на агрегаторе Metacritic.

Напомним, что в Necromunda: Hired Gun игроки управляют космическим наёмником, который берётся за различные задания вместе со своим псом-киборгом. События проекта разворачиваются в вымышленной вселенной Warhammer 40K.

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