Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Второй сезон популярного интернет-шоу Critical Role завершится длинным спецэпизодом. Об этом 1 июня сообщает портал ComicBook.

Спецэпизод завершит вторую сюжетную кампанию Critical Role, состоящую из 141 эпизода — суммарно она длилась более 550 часов. Премьера финальной серии ожидается 3 июня 2021 года.

Напомним, что Critical Role — это онлайн-шоу, в рамках которого известные медийные личности играют в Dungeons & Dragons. Его ведущим выступает актёр Мэттью Мерсер.

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