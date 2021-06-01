Минск, , 15:08 — REGNUM Россия намерена поставить Белоруссии современное вооружение. Об этом 1 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с РФ в Минске, передает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко рассказал, что одной из тем обсуждений во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи стала, как отмечается в материале журналистов, «кооперация в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь».

Также со ссылкой на белорусского лидера указывается, что «на каких условиях это будет сделано, еще предстоит определиться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он сомневается в том, что Евросоюз введет санкции против транзита газа по трубопроводу «Ямал-Европа», который идет через белорусскую территорию.