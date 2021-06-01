Москва, , 15:01 — REGNUM В Москве, в Парке Горького в День защиты детей проходит масштабный фестиваль «Большая перемена».

Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам фестиваля отметил, что на него съехались дети практически из всех уголков России.

«Искренне рад приветствовать участников и гостей Всероссийского фестиваля «Большая перемена». И, конечно, прежде всего поздравляю вас, всех школьников, их родителей и наставников с Международным днём защиты детей.

Ваш фестиваль объединил ребят, приехавших на «Большую перемену» практически со всей России. Это здорово — собраться в Москве, в прекрасном парке Горького, чтобы проявить себя в самых разных творческих проектах.

У каждого из вас есть свои таланты и способности. Кто-то уже знает, что его привлекает, интересует больше всего: естественные или гуманитарные знания, участие в научных экспериментах или спортивные состязания. Понимаю, что не все ещё определились со своими пристрастиями. И у школьников нашей страны должны быть широкие возможности для того, чтобы понять, почувствовать своё призвание. Фестиваль призван помочь вам именно в этом.

Вы, конечно же, знаете и о конкурсе «Большая перемена». В этом году к нему присоединились более двух миллионов ребят. Он стал настоящим сообществом друзей, единомышленников, пространством развития, творческого настроя, умения ярко, нестандартно мыслить, сообществом, где ценят каждого.

Задача взрослых, государства — везде, на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть, проявить свои способности, найти собственный путь в жизни.

За последние годы у нас появилось множество конкурсов, площадок, где можно реализовать свой потенциал, получить новые знания.

Вас всегда готовы поддержать в этом стремлении ваши педагоги, родители и опытные, состоявшиеся специалисты из разных отраслей.

Одним словом, возможностей для выбора много. И только от вас зависит, захотите ли вы ими воспользоваться. Да, для этого потребуются целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, но только так можно добиться успехов в любом деле.

Среди вас, нынешних школьников, — авторы будущих научных открытий, создатели новых прорывных технологий, профессионалы в самых разных сферах, способные изменить мир к лучшему и принести пользу России — нашей любимой родной стране. Верю в вас! Дерзайте, мечтайте, ставьте перед собой большие, амбициозные цели и смело, решительно достигайте вершин в своём деле. Удачи вам!» — сказал президент, обращаясь к участникам фестиваля.